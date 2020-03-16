Що буде з Євробаченням-2020: організатори озвучили можливі сценарії

Організатори Євробачення-2020, яке цьогоріч відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), назвали шість можливих сценаріїв проведення конкурсу в разі продовження карантину через коронавірус.
Так, про це повідомляє видання Eurovisionworld.
twnews.es
Так, EBU (Європейський союз радіомовлення) працює зараз над різними варіантами організації та проведення Євробачення-2020. Все залежить від того, як поширюватиметься COVID-19 у Нідерландах і Європі. Однак зазначається, що скасування і перенесення конкурсу розглядається організаторами в останню чергу.
Шість можливих сценаріїв Євробачення-2020
Жодних змін. Євробачення-2020 відбудеться, як і було заплановано.
Без аудиторії, на арені. На конкурсі буде або обмежена кількість аудиторії, або взагалі не буде глядачів.
Без аудиторії, телестудія. Трансляція Євробачення-2020 відбудеться в телестудії без аудиторії.
Національна трансляція. Кожна країна транслюватиме пісню зі свого місця.
Перенесення.
Скасування конкурсу.
bigmir.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році відбудеться в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал із MARUV.
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