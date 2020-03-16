Що буде з Євробаченням-2020: організатори озвучили можливі сценарії

Організатори Євробачення-2020, яке цьогоріч відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), назвали шість можливих сценаріїв проведення конкурсу в разі продовження карантину через коронавірус.

Так, про це повідомляє видання Eurovisionworld.

twnews.es

Так, EBU (Європейський союз радіомовлення) працює зараз над різними варіантами організації та проведення Євробачення-2020. Все залежить від того, як поширюватиметься COVID-19 у Нідерландах і Європі. Однак зазначається, що скасування і перенесення конкурсу розглядається організаторами в останню чергу.

Шість можливих сценаріїв Євробачення-2020

Жодних змін. Євробачення-2020 відбудеться, як і було заплановано. Без аудиторії, на арені. На конкурсі буде або обмежена кількість аудиторії, або взагалі не буде глядачів. Без аудиторії, телестудія. Трансляція Євробачення-2020 відбудеться в телестудії без аудиторії. Національна трансляція. Кожна країна транслюватиме пісню зі свого місця. Перенесення. Скасування конкурсу.

bigmir.net

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