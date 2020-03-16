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16 березня • оновлено в 16:26
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Що буде з Євробаченням-2020: організатори озвучили можливі сценарії

1.6т
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Організатори Євробачення-2020, яке цьогоріч відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), назвали шість можливих сценаріїв проведення конкурсу в разі продовження карантину через коронавірус.

Так, про це повідомляє видання Eurovisionworld.

Що буде з Євробаченням-2020: організатори озвучили можливі сценарії

twnews.es

Так, EBU (Європейський союз радіомовлення) працює зараз над різними варіантами організації та проведення Євробачення-2020. Все залежить від того, як поширюватиметься COVID-19 у Нідерландах і Європі. Однак зазначається, що скасування і перенесення конкурсу розглядається організаторами в останню чергу.

Шість можливих сценаріїв Євробачення-2020

  1. Жодних змін. Євробачення-2020 відбудеться, як і було заплановано.

  2. Без аудиторії, на арені. На конкурсі буде або обмежена кількість аудиторії, або взагалі не буде глядачів.

  3. Без аудиторії, телестудія. Трансляція Євробачення-2020 відбудеться в телестудії без аудиторії.

  4. Національна трансляція. Кожна країна транслюватиме пісню зі свого місця.

  5. Перенесення.

  6. Скасування конкурсу.

Що буде з Євробаченням-2020: організатори озвучили можливі сценарії

bigmir.net

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
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