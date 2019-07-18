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"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу

3.7т Читати матеріал російською

Відомий російський гуморист Семен Слєпаков висміяв цькування співачки Леді Гаги, яка нібито переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який розлучився з моделлю Іриною Шейк.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram оповідь про "Ірку, Гагу Леді та Бредліка окаянного" в чотирьох частинах, в яких присутня нецензурна лексика. Пост гумориста відразу став популярним у мережі.

У своєму творі Слєпаков висміяв росіян, які забули про санкції та інші проблеми країни і масово ломанулися писати бридкі коментарі в Instagram Гаги. Він описав, як у Шейк і Купера було все добре в особистому житті, поки актор не зіграв зі співачкою в спільному фільмі.

Шейк, Купер і Гага

Шейк, Купер і Гага

instagram / slepakovsemyon

За сюжетом байки, Леді Гага пішла до "відьмі Оззі Осборна", який зробив їй приворотне зілля. Через це актор забув про "красну дівчину" Ірину, яка господарювала по дому і виховувала дитину.

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"Но не дремлют ироды заморские. Бьют по всем фронтам без исключения, в том числе и подло, ниже пояса, в самое святое и заветное. Нанесли они удар коварнейший: Леди Гага, су*ка шелудивая, местная юродивая дурочка у Иришки нашей, у красавицы Брэдлика отбила вожделенного! Да и как отбила-то? По-подлому! Не сразиться вышла в чисто полюшко – ж*пами помериться на подиум, потому что знала, окаянная, что ловить ей с ейной жо*ой нечего" (мовою оригіналу), – написав Слєпаков.

Леді Гага і Бредлі Купер

Леді Гага і Бредлі Купер

instagram / slepakovsemyon

Далі в байці розповідається, що росіяни накинулися на Гагу, та почала благати, щоб вони припинили "писати своєю кирилицею". Але це вже стало російською забавою. А Бредлі усвідомив свою неправоту, спробував повернутися до моделі, але та вигнала його на мороз. Актор напився в барі і зустрів футболіста Кріштіану Роналду, який виявився "по хлопчиках". На цьому історія і закінчилася.

Публікуємо повну версію розповіді Слєпакова про "Ірку, Гагу Леді та Бредліка окаянного"

"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу
"С*чка шолудива!" Слєпаков підірвав мережу байкою про Шейк, Купера і Леді Гагу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує доньку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

Пізніше ЗМІ повідомили, що пара розлучилася через 78-річну матір Купера. В Ірини Шейк виникли напружені стосунки з Глорією Купер, яка разом із сином живе у його будинку в Лос-Анджелесі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Семен Слєпаков Леді Гага Бредлі Купер Ірина Шейк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали чутки булінг
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