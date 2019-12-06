Головна Новини
6 грудня • оновлено в 06:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні

1.1т
Читати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників спокусливим образом.

Фотографії з новорічних зйомок під час "Ніч Супер Хітів" зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж розкішними формами у червоній сукні з глибоким декольте.

"Вчора зйомки Нового року на "1+1" були дійсно веселими", – підписала вона фото знімками.

Тіна Кароль в спокусливому вбранні на "Ніч Супер Хітів"

Тіна Кароль в спокусливому вбранні на "Ніч Супер Хітів"

instagram / tina_karol

Новини
"Шалена!" Кароль спокусила шанувальників кокетливим кадром

Шанувальники були в захваті від яскравого образу популярної співачки. Деякі навіть написали, що їм захотілося прикрасити ялинку.

"Круто", "Така витончена. Просто щелепа впала на підлогу", "Червоний дуже пасує", "Не можу відірвати погляду", "Клас", "Найкраща", "Червона королева Тіна", "Як тобі личить ця сукня", "Після цих фото захотілося прикрасити ялинку", – відреагували фанати.

Тіна Кароль в червоній сукні

Тіна Кароль в червоній сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль – "Ніч Супер Хітів"

Тіна Кароль – "Ніч Супер Хітів"

instagram / tina_karol

Тіна Кароль – розкішний образ

Тіна Кароль – розкішний образ

instagram / tina_karol

"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні
"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні
"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні
"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні
"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала у чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
фотографии фотосессія Краса шоу-бизнес концерт Новий Рік-2020 Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги