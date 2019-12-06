"Щелепа впала!" Кароль спокусила формами у відвертому вбранні

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників спокусливим образом.

Фотографії з новорічних зйомок під час "Ніч Супер Хітів" зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж розкішними формами у червоній сукні з глибоким декольте.

"Вчора зйомки Нового року на "1+1" були дійсно веселими", – підписала вона фото знімками.

Тіна Кароль в спокусливому вбранні на "Ніч Супер Хітів" instagram / tina_karol

Шанувальники були в захваті від яскравого образу популярної співачки. Деякі навіть написали, що їм захотілося прикрасити ялинку.

"Круто", "Така витончена. Просто щелепа впала на підлогу", "Червоний дуже пасує", "Не можу відірвати погляду", "Клас", "Найкраща", "Червона королева Тіна", "Як тобі личить ця сукня", "Після цих фото захотілося прикрасити ялинку", – відреагували фанати.

Тіна Кароль в червоній сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль – "Ніч Супер Хітів" instagram / tina_karol

Тіна Кароль – розкішний образ instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала у чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.

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