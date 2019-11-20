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20 листопада • оновлено в 11:49
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"Щелепа вибита, вона чорного кольору": Пригожин розповів про побиття Валерії

6.1т
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Російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

Так, виданню СтарХит Пригожин зізнався, як артистка страждала через свого колишнього чоловіка Олександра Шульгіна.

Валерія та Йосип Пригожин

Валерія та Йосип Пригожин

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Продюсер згадав про випадок, який трапився під час "Пісня року-94". Тоді Валерія вийшла на сцену з вибитою щелепою. При цьому, ніхто із зіркових колег не відгукнувся на прохання про допомогу.

"Я знаю точно. Валерія зверталася до всіх. Але їй ніхто не допоміг навіть колеги по цеху, при тому що були свідками. Ось якщо ви подивитеся "Пісню року-94", то побачите: її там тільки з одного боку показують, бо щелепа у неї вибита, ніч мало не зламаний, і чорного кольору вона була. І багато музикантів, артистів, коли виїздили на Майорку, розповідали, що Валерія не могла вийти з номера. Тобто він її просто вбивав", говорить Пригожин .

Валерія і Олександр Шульгін

Валерія і Олександр Шульгін

Cosmo.ru

За словами Йосипа, Шульгін забрав у Валерії все, що вона заробила:

"Вона поїхала до батьків у Аткарськ, у двокімнатну квартиру. Вам важко це уявити, напевно, квартира метрів 60, там жили шість осіб. Як у гуртожитку! При цьому заробила вона на той час 25-30 мільйонів доларів!"

Валерія та Йосип Пригожин

Валерія та Йосип Пригожин

Інстаграм

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський музичний продюсер Йосип Пригожин назвав білорусів і українців "русскім міром". Таким чином він пояснив, чому MARUV отримала нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особи
Валерія Пригожина Йосип Пригожин
Місце
Росія
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