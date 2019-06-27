ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Ще одна зірка "Кварталу" висловилася про кар'єру в політиці

3.2тЧитати матеріал російською

Актриса і адміндіректор студії " Квартал 95 " Олена Кравець прокоментувала чутки про те, що вона йде в політику. Так, артистка заявила, що не має наміру розпочинати політичну кар'єру.

Також Кравець закликала своїх прихильників не вірити фейкам. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

Ще одна зірка "Кварталу" висловилася про кар'єру в політиці
Новини
Сексуальна Michelle Andrade вразила мережу відвертим відео

"Багато хто думає і кажуть, що я кидаю творчість і йду в політику. Офіційно зараз заявляю з усією відповідальністю, що нічого подібного не передбачається, я залишаюся в студії "Квартал 95", залишаюся вірна сцені, так би мовити. І якщо ви де-небудь побачите в списках мої ім'я, прізвище та по батькові Кравець Олена Юріївна, то знайте, що це не я, це напевно клони. А я з хлопцями, як і раніше залишаюся в цеху акторському. Так що до нових зустрічей на екранах телевізорів!", - повідомила актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія. У Instagram Кравець опублікувала знімок, на якому дівчина позує з дельфінами. Як уточнила 42-річна актриса, її сім'я відпочивала в Одесі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel