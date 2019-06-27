Ще одна зірка "Кварталу" висловилася про кар'єру в політиці

Актриса і адміндіректор студії " Квартал 95 " Олена Кравець прокоментувала чутки про те, що вона йде в політику. Так, артистка заявила, що не має наміру розпочинати політичну кар'єру.

Також Кравець закликала своїх прихильників не вірити фейкам. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

Новини Сексуальна Michelle Andrade вразила мережу відвертим відео

"Багато хто думає і кажуть, що я кидаю творчість і йду в політику. Офіційно зараз заявляю з усією відповідальністю, що нічого подібного не передбачається, я залишаюся в студії "Квартал 95", залишаюся вірна сцені, так би мовити. І якщо ви де-небудь побачите в списках мої ім'я, прізвище та по батькові Кравець Олена Юріївна, то знайте, що це не я, це напевно клони. А я з хлопцями, як і раніше залишаюся в цеху акторському. Так що до нових зустрічей на екранах телевізорів!", - повідомила актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія. У Instagram Кравець опублікувала знімок, на якому дівчина позує з дельфінами. Як уточнила 42-річна актриса, її сім'я відпочивала в Одесі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!