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14 травня • оновлено в 17:18
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Ще одна голлівудська актриса зізналася в домаганнях Вайнштейна

4.9т
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Відома британська актриса Хелена Бонем Картер зізналася, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн чіплявся до неї.

53-річна зірка згадала епізод, коли відмовила скандальному продюсерові. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Ще одна голлівудська актриса зізналася в домаганнях Вайнштейна
"Я не знала, що він переслідує жінок проти їх волі, не знала про згвалтування. Він чіплявся до мене, але я сказала йому тверде "ні", і на цьому все скінчилося. Я бачила, як він погано поводився з деякими людьми, в ньому не було співчуття, ось що мене турбувало", – говорить актриса.
Ще одна голлівудська актриса зізналася в домаганнях Вайнштейна

Зірка розповіла, що Харві намагався зробити їй масаж шиї.

"Він буквально поклав мені руку на плече і намагався зробити мені масаж шиї. Я знала, що це не дуже добре, тому я сказала ні і побігла на іншу сторону кімнати", – зізналася Картер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Харви Вайнштейн
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