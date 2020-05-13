Ще одна голлівудська актриса зізналася в домаганнях Вайнштейна

Відома британська актриса Хелена Бонем Картер зізналася, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн чіплявся до неї.
53-річна зірка згадала епізод, коли відмовила скандальному продюсерові. Про це повідомляє видання Daily Mail.
"Я не знала, що він переслідує жінок проти їх волі, не знала про згвалтування. Він чіплявся до мене, але я сказала йому тверде "ні", і на цьому все скінчилося. Я бачила, як він погано поводився з деякими людьми, в ньому не було співчуття, ось що мене турбувало", – говорить актриса.
Зірка розповіла, що Харві намагався зробити їй масаж шиї.
"Він буквально поклав мені руку на плече і намагався зробити мені масаж шиї. Я знала, що це не дуже добре, тому я сказала ні і побігла на іншу сторону кімнати", – зізналася Картер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.
Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменній компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.
Актриса Джессіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в зґвалтуванні, несподівано зізналася в "кращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.
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