Ще одна голлівудська актриса зізналася в домаганнях Вайнштейна

Відома британська актриса Хелена Бонем Картер зізналася, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн чіплявся до неї.

53-річна зірка згадала епізод, коли відмовила скандальному продюсерові. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Зірка розповіла, що Харві намагався зробити їй масаж шиї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменній компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.