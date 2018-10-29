"Ще дві години - і мене б не врятували": Повалій розповіла про те, як мало не померла

Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно виступає в РФ, відверто зізналася, що одного разу переривання вагітності ледь не коштувало їй життя.

За словами артистки, вона могла стати матір'ю вдруге, але їй довелося вибирати між кар'єрою і дитиною. За порадою лікаря Повалій наважилася зробити уколи, що викликають викидень і це ледь не закінчилося смертельним результатом. Про це співачка розповіла в прямому ефірі програми "Доля людини" (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

"Я впала і втратила свідомість. Прокинулась уже на носилках, коли мене виносили з дому. Потім пам'ятаю, що почула голос хірурга, що необхідно терміново відправляти мене на операційний стіл", - прокоментувала Таїсія.

Крім того, вона додала, що її стан погіршився не через уколи, а через те, що лікар вчасно не побачила позаматкову вагітність.

"Так, я робила ці уколи і через них у мене відбувалися неприємні процеси в організмі. Тоді я пішла до лікаря, але вона не побачила позаматкову вагітність і просто відправила мене на аборт. Мене почистили, а ввечері я вже впала без свідомості. Так що уколи тут ні при чому, плід був уже великий", - розповіла Повалій.

Також вона додала, що в ту ніч зазнала найбільшого болю в житті, адже її оперували без наркозу.

Проте зараз співачка сприймає ті події, як перевірку на міцність, які зробили її сильнішою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Таїсія Повалій, активно виступає в РФ, стала жертвою насмішок із боку фанатів, показавши їм відео зі зйомок на скандальному телеканалі "Інтер".