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24 березня • оновлено в 11:02
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Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж

1.5т
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70-річна російська співачка Алла Пугачова викликала фурор у мережі зовнішнім виглядом на новому фото.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @maxgalkinru

На фотографії примадонна позує разом зі співаком Олександром Буйновим. Спільним кадром Пугачова привітала колегу з днем народження – 24 березня артистові виповнилося 70 років.

Втім, уся увага шанувальників була прикута до зовнішнього вигляду Алли. Користувачі не змогли приховати свого захвату від помолоділого обличчя зірки.

Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж
Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж
Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж
Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж
Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін випадково показав, як Алла Пугачова виглядає вдома – без макіяжу й фільтрів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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