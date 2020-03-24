Ще більше помолодшала: нове фото 70-річної Пугачової викликало ажіотаж

70-річна російська співачка Алла Пугачова викликала фурор у мережі зовнішнім виглядом на новому фото.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

На фотографії примадонна позує разом зі співаком Олександром Буйновим. Спільним кадром Пугачова привітала колегу з днем народження – 24 березня артистові виповнилося 70 років.

Втім, уся увага шанувальників була прикута до зовнішнього вигляду Алли. Користувачі не змогли приховати свого захвату від помолоділого обличчя зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін випадково показав, як Алла Пугачова виглядає вдома – без макіяжу й фільтрів.

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