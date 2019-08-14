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"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео

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Російська співачка Алла Пугачова нарвалася на критику в мережі через відео, яке опублікував її чоловік комік Максим Галкін.

Так, в ролику Пугачова разом зі своєю латвійською колегою Лаймою Вайкуле жартівливо назвали себе "дамами з дюн".

Лайма Вайкуле та Алла Пугачова

Лайма Вайкуле та Алла Пугачова

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У мережі на відео відреагували негативно. Багатьом шанувальникам артисток така поведінка здалося некоректною.

"Безглуздо якось все це виглядає", "Вони б ще труси свої всім показали. Всі ми колись будемо впадати в дитинство. Сумно", "Гумор якийсь маразматичний", "Ніби дорослі тітки", "Як то кажуть, з віком приходить мудрість, але іноді вік приходить один", - пишуть в мережі.

"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео
"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео
"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео
"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео
"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео
"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео

Раніше, Примадонна російської естради Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле повеселилися з алкоголем після "Рандеву" в Юрмалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова захопила шанувальників стрункими ногами в коротких шортах.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Лайма Вайкуле Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
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