"Ще б труси показали": Пугачова і Вайкуле нарвалися на критику з-за відео

Російська співачка Алла Пугачова нарвалася на критику в мережі через відео, яке опублікував її чоловік комік Максим Галкін.

Так, в ролику Пугачова разом зі своєю латвійською колегою Лаймою Вайкуле жартівливо назвали себе "дамами з дюн".

Лайма Вайкуле та Алла Пугачова Домашнє вогнище

У мережі на відео відреагували негативно. Багатьом шанувальникам артисток така поведінка здалося некоректною.

"Безглуздо якось все це виглядає", "Вони б ще труси свої всім показали. Всі ми колись будемо впадати в дитинство. Сумно", "Гумор якийсь маразматичний", "Ніби дорослі тітки", "Як то кажуть, з віком приходить мудрість, але іноді вік приходить один", - пишуть в мережі.

Раніше, Примадонна російської естради Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле повеселилися з алкоголем після "Рандеву" в Юрмалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова захопила шанувальників стрункими ногами в коротких шортах.

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