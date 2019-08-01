"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

Молодша сестра скандальної співачки Світлани Лободи Ксенія, яка нещодавно вийшла заміж, опублікувала знімки зі свого весілля.
Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина розмістила серію чорно-білих фото.
Світлана Лобода із сестрою Ксенією
Комсомольська правда
Про молодшу сестру Лободи відомо небагато. Вона народилася у серпні 1992 року і живе у Києві. Захоплюється подорожами та модельною діяльністю. Її чоловіком став український бізнесмен Артем Аурсаліді.
instagram.com/ksushka_loboda_
instagram.com/ksushka_loboda_
instagram.com/ksushka_loboda_
instagram.com/ksushka_loboda_
instagram.com/ksushka_loboda_
instagram.com/ksushka_loboda_
Користувачі мережі залишили безліч позитивних коментарів до знімків.
"Сімейного щастя вам", "Щастя вам і смачного життя", "Ксюшо, ти просто королева. Дуже красиві і щасливі. Нехай так буде завжди", "Шикарна", "Ксюшенько, ви чарівні. Всього вам найкращого від чистого серця" , "Будьте щасливі і бережіть одне одного", – пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра Лободи Ксенія вийшла заміж 27 червня 2019 року. Світлана на весіллі сестри відзначилася вульгарним танцем, в якому була задіяна і її дочка Єва.
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