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"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

4.8т Читати матеріал російською

Молодша сестра скандальної співачки Світлани Лободи Ксенія, яка нещодавно вийшла заміж, опублікувала знімки зі свого весілля.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина розмістила серію чорно-білих фото.

Світлана Лобода із сестрою Ксенією

Світлана Лобода із сестрою Ксенією

Комсомольська правда

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Про молодшу сестру Лободи відомо небагато. Вона народилася у серпні 1992 року і живе у Києві. Захоплюється подорожами та модельною діяльністю. Її чоловіком став український бізнесмен Артем Аурсаліді.

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

instagram.com/ksushka_loboda_

Користувачі мережі залишили безліч позитивних коментарів до знімків.

"Сімейного щастя вам", "Щастя вам і смачного життя", "Ксюшо, ти просто королева. Дуже красиві і щасливі. Нехай так буде завжди", "Шикарна", "Ксюшенько, ви чарівні. Всього вам найкращого від чистого серця" , "Будьте щасливі і бережіть одне одного", – пишуть у мережі.

"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля
"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля
"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля
"Щастя вам!" Лобода показала фото зі свого весілля

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра Лободи Ксенія вийшла заміж 27 червня 2019 року. Світлана на весіллі сестри відзначилася вульгарним танцем, в якому була задіяна і її дочка Єва.

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