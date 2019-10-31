Щаслива і в сексуальному вбранні: Ані Лорак вийшла у світ з молодим коханцем

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, разом з коханим Єгором Глібом відвідала модний показ бренду білизни Intimissimi в Італії.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Примітно, що зірка не показала повністю бойфренда, він постійно ховався під кепкою.

Ані Лорак на модному показі в Італії Фото: instagram/anilorak

Ані Лорак і Єгор Гліб Фото: instagram/anilorak

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Зазначимо, що на модному показі Лорак красувалася в костюмі в піжамному стилі, коротенькому топі і блискучих ботильйонах. А Гліб був одягнений в сірі штани, чорну футболку і кепку.

Ані Лорак на модному показі в Італії Фото: instagram/anilorak

Єгор Гліб Фото: instagram/anilorak

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові знімки. Вони написали, що з нетерпінням чекають, коли Лорак почне відкрито демонструвати своє щастя.

"Чекаємо фото з Єгором", "А можна фото з цілим Єгором? Подобаєтеся", "Якщо чесно, то вже смішно дивитися, що Гліб постійно ховається", "Коли ви вже почнете відкрито демонструвати своє щастя, Кароліна?" - написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак вперше розповіла, як закрутила роман з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

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