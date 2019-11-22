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22 листопада • оновлено в 06:18
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Савіку Шустеру – 67: чому ведучий виїжджав з України і як змінився за три роки

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Відомий телеведучий Савік Шустер 22 листопада відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 67 років. Як змінився Шустер за останні роки і з чим повернувся до України, розповідає OBOZREVATEL (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Чому Савік Шустер виїжджав з України?

Савік Шустер працював в Україні з 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1+1". У 2015 році Шустер заснував телеканал 3S.tv, але через два роки він припинив мовлення.

Савік Шустер

Савік Шустер

фото: echo-ua.media

На якийсь час суд навіть забороняв йому працювати в Україні (потім заборону було знято). Після цього ведучий виїхав з країни. Якийсь час він жив в Італії, де свого часу провів багато років. А після півтора року прожив в Індії.

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"Індія, Близький Схід, мусульманський світ ... я так кочував. І очі відпочивали, і душа поступово відходила від нашої рутини. Шукав себе заново. Це дуже важко, але в якийсь момент я відчув, що знайшов", – розповідав Шустер журналістці Соні Кошкіній в 2018 році.

Нова "Свобода слова"

3-го вересня 2019 року Савік Шустер презентував свою нову студію, в якій записують відроджене ток-шоу "Свобода слова". Його не було на екранах близько трьох років.

Шустер повернувся в ефір після трирічної перерви. За його словами, відродження передачі було ініціативою керівництва телеканалу "Україна".

Савік Шустер

Савік Шустер

кадр "Свободи слова"

"Зателефонували керівники каналу. Ми з Павлом Єлізаровим пішли на зустріч. Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне ток-шоу", – розповідав Савік Шустер "Лівому берегу".

У новому контракті телеведучого прописані гарантії невтручання в редакційну політику, але є і жорстка умова: якщо рейтинги будуть нижче середнього по каналу, то "Україна" має право миттєво закрити шоу.

Савік Шустер в 2019 році

Савік Шустер в 2019 році

кадр "Свободи слова"

Перший випуск передачі був показаний 6 вересня.

Як виглядає Шустер сьогодні?

За останні кілька років Савік Шустер помітно змінився. Фотографії ведучого, які з'явилися 2018 року, шокували багатьох користувачів.

Савік Шустер помітно змінився

Савік Шустер помітно змінився

фото: Павло Єлізаров / Facebook

Коментатори відзначили, що Савік виглядає "дорослим". "Змінився дуже", "Який він без гриму ... дорослий", – писали користувачі.

Савік Шустер

Савік Шустер

фото: Павло Єлізаров / Facebook

Як видно на нових кадрах, телеведучий сильно схуд. Також помітно, що у Шустера стало набагато менше волосся і тепер практично немає зайвої ваги.

Так Савік Шустер виглядав до від'їзду з України

Так Савік Шустер виглядав до від'їзду з України

фото: lmn.in.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Шустера розповіли, навіщо Коломойський "тролив Росію": бізнесмен, давши скандальне інтерв'ю про необхідність зближення України з РФ, намагається "захопити" інформаційний простір.

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
шоу політика
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Хо Хол
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Хо Хол, не спится, Ольгинец поганый?
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