Санта Дімопулос вразила сексуальною румбою на "Танцях з зірками"

Під час третього ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос та її партнер Максим Леонов вразили глядачів пристрасним танцем.

Вони виконали румбу, яку співачка присвятила своєму чоловікові. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що своїм виступом Дімопулос і Леонов заслужили похвалу та високі оцінки від суддів: 9 від Чапкіса, 10 від Дорофєєвої, 10 від Кухар і 8 від Ями (37 балів).

"Ух, вогненна краса і сексуальність сьогодні зашкалює!", "Дивишся на Санту і розумієш – краса у неї божественна", "Ось це пожежа! Запалили, так запалили! Віддаю голос їм! Чиста перемога!", "Сильно станцювала, як на мене, вона одна із найсильніших на шоу","Найкраща румба! Санта, браво!", "Чудовий виступ, сексуально, технічно, Санта трудяга", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час третього прямого ефіру "Танців з зірками" між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар розгорівся конфлікт. Так, телеведуча емоційно відреагувала на критику судді шоу її танцю і закликала балерину "піти до церкви та покаятися".

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