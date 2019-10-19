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20 жовтня • оновлено в 00:12
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"Людина з великої літери": раптово помер молодий український музикант

8.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі в суботу, 19 жовтня, помер гітарист музичної рок-групи SankiDeda Олег Бровко.

Про це повідомляється на сторінці Premiers у Facebook. Уточнюється, що причиною смерті стала хвороба, проте не відомо, яка саме.

"Не стало талановитого артиста, Людини з великої літери. Людини, з якою ми пліч-о-пліч працювали, сміялися, дружили...

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Буквально недавно здавалося, що його хвороба – це всього лише етап, який потрібно пережити. Але ні, у всесвіту були свої плани", – сказано в повідомленні.

Олег Бровко

Олег Бровко

facebook.com/brovko.oleg

Бровка проведуть в останню путь 20 жовтня в Свято-Хрестовоздвиженському храмі по вулиці Метробудівській, 9.

Прощання призначено на 11:00. Шанувальники групи SankiDeda просять знайомих і небайдужих прийти і підтримати близьких Олега.

Гурт, у якому виступав музикант, відомий у Дніпрі і за його межами ще з часів заснування – з 2010 року. Колектив перемагав на різних рок-фестивалях. Олег Бровко не тільки грав на гітарі, а й співав.

Олег Бровко

Олег Бровко

facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко

Олег Бровко

facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко

Олег Бровко

facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко

Олег Бровко

facebook.com/brovko.oleg

Пропонуємо послухати одну з пісень гурту:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у віці 78 років помер відомий український кінорежисер та актор Володимир Горпенко. Він також викладав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть музика видео
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Жаль! Надеюсь не юродствовал на дупомове, а на российском спiвал?
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