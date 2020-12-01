Саніна заявила, що не прийняла кубок від Дімопулос на "Танцях з зірками"

Солістка гурту The Hardkiss та учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна прокоментувала вчинок Санти Дімопулос, яка вирішила передати їй виграний кубок.

За словами Саніної, в етері вона не прийняла кубок. Про це знаменитість заявила в інтерв'ю "КП в Україні".

"За підсумками глядацького голосування шоу виграла Санта. Є правила, і не потрібно їх порушувати. Ми з Дімою Жуком посіли друге місце. І пишаємося цим результатом", – зазначила артистка.

Наступного ранку в етері "Сніданку з 1+1" головний продюсер проєкту Володимир Завадюк вручив Саніній другий кубок. Але вона запропонувала виставити кубки на аукціон, а виручені гроші направити дітям, які потребують допомоги.

Саніна не прийняла кубок від Дімопулос ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками 2020". Також вони прокоментували вчинок Санти Дімопулос.