Саніна виставила на благодійний аукціон скандальний кубок "Танців з зірками"

Софія Ковнір Люди 20:42, 18.12.2020 Оновлено: 20:42, 18.12.2020

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, якій на шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос віддала виграний кубок, вирішила виставити його на благодійний аукціон. Виручені гроші будуть передані у проєкт "Здійсни мрію" для допомоги тяжкохворим дітям.

Так, відповідне відеозвернення співачка записала разом із Дмитром Жуком і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. За словами партнера Саніної, цей кубок послужить благородною метою і може зробити когось щасливим (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Знаменитість також подякувала всім, хто вболівав за їх пару і заявила, що втілила свою мрію – навчитися танцювати.

Нагадаємо, Юлія Саніна – українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Восени 2020 року вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Дмитром Жуком.

Юлія Саніна та Дмитро Жук
24 канал

"Танці з зірками" – це шоу, яке в Україні стартувало в жовтні 2006 року на телеканалі "1+1". Його ведучими є Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом на пісню "Все було так".

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