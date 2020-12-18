Саніна виставила на благодійний аукціон скандальний кубок "Танців з зірками"

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, якій на шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос віддала виграний кубок, вирішила виставити його на благодійний аукціон. Виручені гроші будуть передані у проєкт "Здійсни мрію" для допомоги тяжкохворим дітям.

Так, відповідне відеозвернення співачка записала разом із Дмитром Жуком і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. За словами партнера Саніної, цей кубок послужить благородною метою і може зробити когось щасливим (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Знаменитість також подякувала всім, хто вболівав за їх пару і заявила, що втілила свою мрію – навчитися танцювати.

Нагадаємо, Юлія Саніна – українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Восени 2020 року вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Дмитром Жуком.

Юлія Саніна та Дмитро Жук 24 канал

"Танці з зірками" – це шоу, яке в Україні стартувало в жовтні 2006 року на телеканалі "1+1". Його ведучими є Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

Раніше Юлія Саніна заявила, що не прийняла кубок від Санти Дімопулос на "Танцях з зірками".

Пізніше вона розповіла, що з ним буде далі.

Також Дімопулос зізналася, чому віддала кубок Саніній на проєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом на пісню "Все було так".