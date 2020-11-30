Саніна розповіла, що буде з кубком "Танців з зірками" та прокоментувала рішення Дімопулос

Солістка українського гурту The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна розповіла, що збирається робити з кубком, який їй несподівано вирішила віддати Санта Дімопулос. Так, вона розіграє його на аукціоні та віддасть гроші на благодійність.

Такими подробицями артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Нагадаємо, що 29 листопада відбувся грандіозний фінал популярного шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". Перемогу в проєкті здобула пара Санта Дімопулос і Макс Леонов, однак від кубка вони відмовилися на користь суперниці – Юлії Саніної (відео дивіться вкінці новини).

"Мені дуже приємний такий жест. Я вдячна команді, а головне – глядачам. Я все одно вважаю себе срібним призером, а Санту – переможницею. Ми вміємо красиво програвати... Я дуже щаслива, що мені спала на думку ця ідея – розіграти на аукціоні цей кубок, і віддати гроші на благодійність. Скоро телеканал "1+1" допоможе з цією витівкою, все це організувати. Ви дізнаєтеся про це першими", – заявила Саніна.

Юлія Саніна та Дмитро Жук Instagram Юлії Санін

Вона також звернулася до шанувальників з проханням відмовитися від хейту через результати шоу.

"Єдине – прошу вас: менше хейту в коментарях, тому що бачу, що вже мчить – і на адресу Санти, і на мою адресу... Повірте, ми так багато працювали, що нам потрібно зараз відпочити й фізично і морально. Дякую вам за розуміння", – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал навколо попереднього, тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет і всі вони автоматично пройшли у фінал. Глядачі назвали підсумки ефіру танцювального проєкту несправедливими та підлаштованими.