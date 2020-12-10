Саніна – про передачу кубка Дімопулос: для мене цей момент був лицемірним і принизливим

Солістка гурту The Hardkiss та учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна розповіла, що до сих пір не знає, навіщо Санта Дімопулос вирішила передати їй виграний кубок на проєкті.

Саніна заявила, що для неї цей момент був змазаним, неправильним і принизливим. Про це вона повідомила в інтерв'ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі "Ходят слухи" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Знаменитість зазначила, що якби Дімопулос вважала її рівноцінною собі суперницею, то поважала б друге місце і так не вчинила. За словами виконавиці – це лицемірно.

Крім того, вона розповіла, що знайшла хороший спосіб, як красиво позбутися кубку. Саніна підкреслила, що загалом його заслужив Макс Леонов, але Дімопулос навряд чи радилася з ним з цього приводу, так як "йому і слово навіть не дали сказати".

Юлія Саніна 24 канал

Також Саніну збентежила фраза Дімопулос "цій дівчинці, у якої немає кубків". Після цього моменту їй хотілося втекти разом з партнером Дмитром Жуком.

"І я відразу подумала: "Дівчинка? У мене немає кубків? Блін, у мене ж стільки національних нагород!" – сказала виконавиця.

Після фіналу Саніна і Дімопулос не спілкувалися. За словами співачки, він повинен був бути "як красивий пиріг", але в кінці все зіпсувалося.

Раніше Юлія Саніна заявила, що не прийняла кубок від Санти Дімопулос на "Танцях з зірками".

Пізніше вона розповіла, що з ним буде далі.

Також Дімопулос зізналася, чому віддала кубок Саніній на проєкті.

Нагадаємо, "Танці з зірками" – це шоу, яке в Україні стартувало в жовтні 2006 року на телеканалі "1+1". Його ведучими стали Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

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