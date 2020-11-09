Саніна довела Чапкіса до сліз зворушливим виступом із батьком на "Танцях з зірками". Відео

Під час одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала ніжний контемпорарі разом зі своїм батьком Олександром. Зворушливий номер знаменитості довів суддю проєкту Григорія Чапкіса до сліз.

Батько і донька під час сімейного вечора на шоу виконали танець під пісню The HARDKISS – Сердце. Після закінчення виступу зал скандував їм "Браво!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я одна в сім'ї й, можна сказати, що я татова донька. Ми з татом у дитинстві об'їздили багато музичних конкурсів. Він завжди мене сам заплітав, одягав, знімав мене на камеру... Мої батьки завжди вірили в мене, у мій гурт, у мого чоловіка. Вони ніби знали, що все буде саме так, усе буде добре", – поділилася зі сльозами на очах співачка.

Юлія Саніна та її батько Олександр скриншот з відео

Після виступу судді висловили татові та доньці слова захоплення, а Григорій Чапкіс навіть не стримав сліз. У підсумку Саніній поставили 39 балів.

"Ви продемонстрували таку любов. Це був не танець, це була розповідь, театр! У мене серце виривалося, я навіть не бачив танцю", – зазначив 90-річний Григорій Чапкіс.

Григорій Чапкіс скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка Надія Мейхер вперше показала своїх доньок: 8-річну Анну та 5-річну Марію.