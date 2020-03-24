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24 березня • оновлено в 17:07
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Самойлова зняла обручку і підігріла чутки про розлучення з Джиганом

1.2т
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Зірка Instagram Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, зняла обручку.

Так, вона опублікувала у своїй соцмережі відео, на якому тримала сина Давида на руках. Зазначимо, що Самойлова знімала себе разом зі спадкоємцем в дзеркало, де можна було помітити відсутність на її руці прикраси (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова з сином Давидом

Оксана Самойлова з сином Давидом

Нагадаємо, що Джиган після народження сина Давида загримів у психлікарню через наркозалежність. До речі, поки не відомо, планує Оксана розлучатися із зірковим чоловіком, чи просто вирішила його "провчити".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
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