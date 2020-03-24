Зірка Instagram Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, зняла обручку.

Так, вона опублікувала у своїй соцмережі відео, на якому тримала сина Давида на руках. Зазначимо, що Самойлова знімала себе разом зі спадкоємцем в дзеркало, де можна було помітити відсутність на її руці прикраси (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова з сином Давидом

Нагадаємо, що Джиган після народження сина Давида загримів у психлікарню через наркозалежність. До речі, поки не відомо, планує Оксана розлучатися із зірковим чоловіком, чи просто вирішила його "провчити".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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