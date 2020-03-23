Дружина українського репера Джигана Оскана Самойлова зізналася, що незадовго до повернення в Росію потрапила з новонародженим сином Давидом в лікарню.

Так, вона показала кадри з приймального покою і запевнила, що з малюком все в порядку. Однак зазначила, що вони зі спадкоємцем провели в очікуванні в лікарні чотири години. Відповідне відео Самойлова опублікувала у своїх Instagram-сторіз (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Оскана Самойлова з сином Давидом Скріншот з відео

Син Самойлової та Джигана Давид Скріншот з відео

"Ми з Давидом загриміли в місцеву лікарню. Знаходилися не в палаті, а у приймальні. Нічого серйозного, але ми сидимо вже тут четверту годину. До нас зайшло шестеро різних лікарів. Вони заходять, дивляться, обговорюють щось між собою. Загалом, не знають, що з нами робити. Але зараз ніби вже все вирішили, зараз поїдемо додому", – сказала Оксана.

Оскана Самойлова Скріншот з відео

Оксана Самойлова з сином потрапили в лікарню Скріншот з відео

Крім того, вона додала, що намагалася сидіти з дітьми вдома, адже в Маямі, як і в багатьох інших країнах, оголошений карантин через спалах коронавірусу. Зараз зіркове сімейство знаходиться в Москві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Оксана Самойлова разом з дітьми екстрено покинула США. Разом з жінкою полетів з Америки і її чоловік, український репер Джиган.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!