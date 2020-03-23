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23 березня • оновлено в 07:39
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Самойлова з дітьми екстрено покинула США. Відео

1.8т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова разом з дітьми екстрено покинула США. Разом із жінкою полетів з Америки і її чоловік, український репер Джиган.

Відео, зняте в аеропорту, було опубліковано на сторінці в Instagram видання Super.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

У кадрі видно, як Джиган (у рожевій куртці) та Оксана Самойлова (в чорному) з речами знаходяться в аеропорту вже в Москві.

Примітно, що подружжя планувало знаходиться в Майамі довше: Джиган і Самойлова хотіли провести в Америці перший рік життя сина Давида, який з'явився на світ 18 лютого 2020 року. Однак скандал з репером, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, змінив плани пари.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова з дітьми

Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Alex Alex
Alex Alex
А почему в Москву?!!!!! А не на нэньку?!!!!
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