Самойлова з дітьми екстрено покинула США. Відео

Зірка Instagram Оксана Самойлова разом з дітьми екстрено покинула США. Разом із жінкою полетів з Америки і її чоловік, український репер Джиган.
Відео, зняте в аеропорту, було опубліковано на сторінці в Instagram видання Super.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
У кадрі видно, як Джиган (у рожевій куртці) та Оксана Самойлова (в чорному) з речами знаходяться в аеропорту вже в Москві.
Примітно, що подружжя планувало знаходиться в Майамі довше: Джиган і Самойлова хотіли провести в Америці перший рік життя сина Давида, який з'явився на світ 18 лютого 2020 року. Однак скандал з репером, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, змінив плани пари.
Оксана Самойлова і Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова з дітьми
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.
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