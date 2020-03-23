Самойлова з дітьми екстрено покинула США. Відео

Зірка Instagram Оксана Самойлова разом з дітьми екстрено покинула США. Разом із жінкою полетів з Америки і її чоловік, український репер Джиган.

Відео, зняте в аеропорту, було опубліковано на сторінці в Instagram видання Super.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

У кадрі видно, як Джиган (у рожевій куртці) та Оксана Самойлова (в чорному) з речами знаходяться в аеропорту вже в Москві.

Примітно, що подружжя планувало знаходиться в Майамі довше: Джиган і Самойлова хотіли провести в Америці перший рік життя сина Давида, який з'явився на світ 18 лютого 2020 року. Однак скандал з репером, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, змінив плани пари.

Оксана Самойлова і Джиган Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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