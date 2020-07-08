Самойлова вперше пояснила, чому не розлучилася з Джиганом
Зірка Instagram Оксана Самойлова вперше пояснила, чому не стала розлучатися з українським репером Джиганом.
Так, за словами жінки, вона не збиралася нікого обманювати й насправді хотіли піти від чоловіка, але старша донька Аріела дуже гостро відреагувала на проблеми батьків – у неї почалися панічні атаки. Тому, як зазначила Самойлова, вона вирішила залишитися з репером заради всіх чотирьох дітей. Про це зірка повідомила на особистій сторінці в Instagram.
"Знаю, що всі б раділи, якби ми розлучилися, і це було б логічно, правильно і справедливо. Я теж так вважаю, але раділи б цьому мої діти? Для мене це було б найкращим рішенням, і я була до нього готова, але на іншій чаші ваг четверо дітей, які б постраждали. Можливо, для однієї дитини або двох можна було б якось пом'якшити удар, але для чотирьох... Я б не змогла, мене б просто не вистачило! Коли Аріела перестала спати ночами й задихалася в панічних атаках, я реально злякалася", – заявила Оксана.
Самойлова також підкреслила, що досі не пробачила Джигана і їхні відносини ніколи не будуть, як колись. Однак, попри це, вона вирішила дати шанс дітям рости в повній сім'ї – з татом і мамою.
"Це не про те що я збираюся щось терпіти все життя заради дітей. Ні, я просто дала їм маленький шанс на маму і тата. Не чоловікові, а саме дітям. Пробачила я? Ні. Все так, як було? Ні. Правильно я вчинила? Не знаю, це покаже час. Але, думаю, мій приклад, скоріше, поганий, ніж хороший. Тепер День сім'ї, кохання й вірності не про нас. Сумно, але правда", – підсумувала дружина Джигана.
Нагадаємо: 31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джиганом, звинувативши його в постійних зрадах і неадекватній поведінці. Однак 15 липня, коли мало відбутися розірвання їхнього шлюбу, подружжя забрало документи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина. Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Потім в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.