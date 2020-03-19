"Найгірший місяць в моєму житті": Самойлова відверто заговорила про розрив з Джиганом

Дружина скандального репера Джигана російська модель Оксана Самойлова прокоментувала скандал, який розгорнувся навколо їх сім'ї. Так, вона заявила, що березень став найгіршим місяцем в її житті.

Також, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона показала обличчя новонародженого сина, якому 18 березня виповнився рівно один місяць.

instagram.com/samoylovaoxana

"Сьогодні місяць Давидику. З усіма цими подіями, я навіть не змогла розповісти вам який він, мій син. Ми повинні були бути максимально щасливими, але так сталося що це найгірший місяць в моєму житті. Різко стало валитися все що будувалося 10 років. Не знаю що ще можна сказати. Знімати безтурботні сторіс я просто не можу поки що, вантажити вас своїми печалями не хочу. Робити вигляд що нічого не сталося я не збираюся, але і розповідати все в соц. мережах не буду. Так само як і ходити на всякі передачі і тд. Ситуація ускладнюється тим, що ми все ще не можемо в летіти додому. Я втомилася, мій рівень енергії на мінусі, моя душа горить пекельним полум'ям", - написала Самойлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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