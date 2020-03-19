Головна Новини
19 березня • оновлено в 08:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Самойлова відверто заговорила про розрив з Джиганом

2.1т
Читати матеріал російською

Дружина скандального репера Джигана російська модель Оксана Самойлова прокоментувала скандал, який розгорнувся навколо їх сім'ї. Так, вона заявила, що березень став найгіршим місяцем в її житті.

Також, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона показала обличчя новонародженого сина, якому 18 березня виповнився рівно один місяць.

"Найгірший місяць в моєму житті": Самойлова відверто заговорила про розрив з Джиганом

instagram.com/samoylovaoxana

"Сьогодні місяць Давидику. З усіма цими подіями, я навіть не змогла розповісти вам який він, мій син. Ми повинні були бути максимально щасливими, але так сталося що це найгірший місяць в моєму житті. Різко стало валитися все що будувалося 10 років. Не знаю що ще можна сказати. Знімати безтурботні сторіс я просто не можу поки що, вантажити вас своїми печалями не хочу. Робити вигляд що нічого не сталося я не збираюся, але і розповідати все в соц. мережах не буду. Так само як і ходити на всякі передачі і тд. Ситуація ускладнюється тим, що ми все ще не можемо в летіти додому. Я втомилася, мій рівень енергії на мінусі, моя душа горить пекельним полум'ям", - написала Самойлова.

Сьогодні місяць Давідіку🎂со усіма цими подіями, я навіть не змогла розповісти вам який він мій син🤱 Ми повинні були бути максимально щасливими, Але так сталося що це найгірший місяць в моєму житті. Різко стало валитися все що будувалося 10 лет.Но знаю що ще можна сказати ... знімати безтурботні Сторіс я просто не можу поки що, вантажити вас своїми печалями НЕ хочу.делать вид що нічого не сталося я не збираюся, але і розповідати все в соц мережах, що не буду.так само як і ходити на всякі передачі і тд. Ситуація ускладнюється тим, що Ми все ще не можемо вилетіти домой.я втомилася, мій рівень енергії на мінусі, моя душа горить пекельним полум'ям. Але я вже цілий місяць Мама наймилішого і улюбленого хлопчика на світлі) 🖤

Публікація від Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги