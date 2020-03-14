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14 березня • оновлено в 10:45
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Самойлова прокоментувала гучний скандал із Джиганом

1.8т
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Дружина скандального репера Джигана російська модель Оксана Самойлова вперше прокоментувала скандал, який розгорнувся довкола їх сім'ї. Так, вона заявила, що нікого не позбавляють батьківських прав.

Про це Самойлова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Самойлова прокоментувала гучний скандал із Джиганом

instagram.com/samoylovaoxana

"Навіть не знаю з чого почати. Я б просто промовчала, але з огляду на те, що ситуація розгорнулася у всіх на виду, напевно якісь коментарі мені все таки доведеться дати.

по-перше хочу сказати що ні мене ні дітей ніхто не бив! Батьківських прав я нікого не позбавляю. Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. Що буде далі, я не знаю. Спасибі всім за підтримку і співпереживання", - написала вона.

Навіть не знаю з чого почати Я б просто промовчала, але з огляду на що ситуація розгорнулася у всіх на виду, напевно якісь коментарі мені все таки доведеться дати. по-перше хочу сказати що ні мене ні дітей ніхто не бив! батьківських прав я нікого не позбавляю. Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. -що буде далі, я не знаю Дякую всім за підтримку і співпереживання 🙏

Публікація від Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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