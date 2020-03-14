Самойлова прокоментувала гучний скандал із Джиганом

Дружина скандального репера Джигана російська модель Оксана Самойлова вперше прокоментувала скандал, який розгорнувся довкола їх сім'ї. Так, вона заявила, що нікого не позбавляють батьківських прав.

Про це Самойлова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/samoylovaoxana

"Навіть не знаю з чого почати. Я б просто промовчала, але з огляду на те, що ситуація розгорнулася у всіх на виду, напевно якісь коментарі мені все таки доведеться дати.

по-перше хочу сказати що ні мене ні дітей ніхто не бив! Батьківських прав я нікого не позбавляю. Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. Що буде далі, я не знаю. Спасибі всім за підтримку і співпереживання", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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