Самойлова про примирення з Джиганом: досить дорікати мені за те, що я живу зі своїм чоловіком

Зірка Instagram Оксана Самойлова прокоментувала скасоване розлучення з чоловіком, українським репером Джиганом.

Так, за словами жінки, вона не впевнена, що вчинила правильно, пробачивши коханого. Однак, як зазначила Оксана, це її життя і вона має право робити так, як хоче саме вона, а не її шанувальники. Про це Самойлова повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"Друзі, досить дорікати мені за те, що я живу зі своїм чоловіком. Я чесно все розповіла і чесно сказала, що поняття не маю: правильно поступила чи ні. Але мені очевидно видніше, ніж всім хто роздає поради. Це моє життя, розумієте? Моє – не ваше! Не ваш чоловік, і діти не ваші. Ви зі своїми робіть що хочете, а я зі своїми буду", – написала вона.

Самойлова прокоментувала скасоване розлучення з Джиганом (Instagram Оксани Самойлової)

Самойлова зазначила, що нікого не закликає слідувати своєму прикладу. Також вона заявила, що більше не хоче ні перед ким виправдовуватися і щось пояснювати.

"Я нікого ні до чого не закликаю і не кажу: "Роби як я". Не робіть як я! Думайте своєю головою і відчувайте своїм серцем! Якщо я помилилася – це мої помилки й мої уроки! На вас це ніяк не вплине, розумієте? Я веду свою сторінку вже дуже давно: були і сльози, і сміх, було різне... Зараз теж не прості часи, але життя триває. Тому не хочу більше ні перед ким виправдовуватися і щось пояснювати", – підсумувала Оксана.

Джиган і Оксана Самойлова (Instagram Джигана)

Нагадаємо: 31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джиганом, звинувативши його в постійних зрадах і неадекватній поведінці. Однак 15 липня, коли мало відбутися розірвання їхнього шлюбу, подружжя забрало документи.

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