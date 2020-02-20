Самойлова показала, як виглядає через день після пологів

Дружина російського репера Джигана Оксана Самойлова вийшла на зв'язок з шанувальниками через день після четвертого кесаревого розтину.
Так, у своїх Instagram-stories новоспечена мама провела екскурсію по лікарняній палаті в одній з клінік Маямі, а також показала, як виглядає після пологів.
Оксана Самойлова і Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Так, спочатку в кадрі Самойлова з'явилася, лежачи на лікарняному ліжку.
"У нас почався другий день після операції. Я, до речі, для другого дня непогано виглядаю і відмінно себе почуваю", – поділилася з шанувальниками Оксана.
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Потім жінка показала себе в повний зріст.
"Підняли після операції через 12 годин. Я начиталася десь, що піднімають через кілька годин після операції, але ні. Як і у нас, через 8-12 годин", – написала Самойлова.
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 лютого дружина репера Джигана Оксана Самойлова народила сина, якого назвали Давидом.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!