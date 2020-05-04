Самойлова офіційно подала на розлучення з Джиганом: у мережі з'явився документ
Зірка Instagram Оксана Самойлова подала на розлучення зі своїм чоловіком, українським репером Джиганом, який оскандалився через наркозалежність.
Про це пише видання Starhit.
Так, повідомляється, що на сайті московського міського суду з'явився офіційний документ, згідно з яким стало відомо, що Самойлова подала на розлучення. Справу зареєстрували 20 квітня, відповідачем є Денис Устименко (справжнє ім'я репера).
Примітно, що багато шанувальників були впевнені, що Самойлова пробачить Джигана після його лікування в реабілітаційному центрі в Москві. Більш того, днями репер опублікував фото з дітьми, зроблене в їхньому будинку з Оксаною. Тоді користувачі вирішили, що подружжя знову живе разом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.