Самойлова офіційно подала на розлучення з Джиганом: у мережі з'явився документ

Зірка Instagram Оксана Самойлова подала на розлучення зі своїм чоловіком, українським репером Джиганом, який оскандалився через наркозалежність.
Про це пише видання Starhit.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Так, повідомляється, що на сайті московського міського суду з'явився офіційний документ, згідно з яким стало відомо, що Самойлова подала на розлучення. Справу зареєстрували 20 квітня, відповідачем є Денис Устименко (справжнє ім'я репера).
starhit.ru
Примітно, що багато шанувальників були впевнені, що Самойлова пробачить Джигана після його лікування в реабілітаційному центрі в Москві. Більш того, днями репер опублікував фото з дітьми, зроблене в їхньому будинку з Оксаною. Тоді користувачі вирішили, що подружжя знову живе разом.
Оксана Самойлова з дітьми
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.
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