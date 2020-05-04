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4 травня • оновлено в 11:53
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Самойлова офіційно подала на розлучення з Джиганом: у мережі з'явився документ

4.9т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова подала на розлучення зі своїм чоловіком, українським репером Джиганом, який оскандалився через наркозалежність.

Про це пише видання Starhit.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, повідомляється, що на сайті московського міського суду з'явився офіційний документ, згідно з яким стало відомо, що Самойлова подала на розлучення. Справу зареєстрували 20 квітня, відповідачем є Денис Устименко (справжнє ім'я репера).

Самойлова офіційно подала на розлучення з Джиганом: у мережі з'явився документ

starhit.ru

Примітно, що багато шанувальників були впевнені, що Самойлова пробачить Джигана після його лікування в реабілітаційному центрі в Москві. Більш того, днями репер опублікував фото з дітьми, зроблене в їхньому будинку з Оксаною. Тоді користувачі вирішили, що подружжя знову живе разом.

Оксана Самойлова з дітьми

Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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