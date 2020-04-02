Скандальна російська блогерша Олена Міро різко висловилася на адресу Оксани Самойлової та її рішення розлучитися з репером Джиганом.
Так, у своєму блозі жінка заявила, що Оксана знала про зради артиста.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
"Ким бути менш принизливо: дурепою, яка нічого не знала, чи жертвою, яка багато чого ковтала? Оксана Самойлова вирішила: краще їй бути в очах суспільства дурепою, яку обманювали, але при цьому пестили й плекали, ніж жалюгідною опущенкою, яку тримали на ланцюзі й час від часу били. Оксана оголосила про розлучення. І зробила вона це так, щоб її недалекі підписниці в ній не розчарувалися", – пише Міро.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Крім того, блогерша переконана, що в шлюбі Самойлової й Джигана були не тільки зради:
"Я вірю в те, що Джиган бив Самойлову. Вірю в те, що їй соромно через те, що її били. Я вірю в те, що Джиган не тільки зраджував Самойловій на стороні, а й приводив дівчат в подружнє ліжко. Де Оксані доводилося робити при цьому вигляд, що їй воно по кайфу. Я вірю в те, що у Самойлової вкрай низька самооцінка і величезні комплекси".
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова з донькою
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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