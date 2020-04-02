Скандальна російська блогерша Олена Міро різко висловилася на адресу Оксани Самойлової та її рішення розлучитися з репером Джиганом.

Так, у своєму блозі жінка заявила, що Оксана знала про зради артиста.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

"Ким бути менш принизливо: дурепою, яка нічого не знала, чи жертвою, яка багато чого ковтала? Оксана Самойлова вирішила: краще їй бути в очах суспільства дурепою, яку обманювали, але при цьому пестили й плекали, ніж жалюгідною опущенкою, яку тримали на ланцюзі й час від часу били. Оксана оголосила про розлучення. І зробила вона це так, щоб її недалекі підписниці в ній не розчарувалися", – пише Міро.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Крім того, блогерша переконана, що в шлюбі Самойлової й Джигана були не тільки зради:

"Я вірю в те, що Джиган бив Самойлову. Вірю в те, що їй соромно через те, що її били. Я вірю в те, що Джиган не тільки зраджував Самойловій на стороні, а й приводив дівчат в подружнє ліжко. Де Оксані доводилося робити при цьому вигляд, що їй воно по кайфу. Я вірю в те, що у Самойлової вкрай низька самооцінка і величезні комплекси".

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова з донькою Instagram @samoylovaoxana

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