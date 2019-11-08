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8 листопада • оновлено в 06:56
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"Самичка в леопарді": Соколова показала шикарні груди

2.1т Читати матеріал російською

Відома українська журналістка Яніна Соколова показала шикарну груди, одягнувши костюм з леопардовим принтом.

Фото підготовки до нового випуску свого шоу вона опублікувала в Instagram. "Чи готові до свіжого вечора? Самочка в жовтому леопарда і її тигри вже", – підписала фото Соколова.

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Мережа привів у захват відвертий наряд журналістки і її форми.

"Яніна, ваша груди прекрасна", "Яся, яка ти красива", "коштовний камінь", "... я так і знав що сиськи все-таки малюють ... Ну не може бути у розумної дівчини таких привабливих цицьок", коментують користувачі знімки.

Яніна Соколова показала груди

Яніна Соколова показала груди

Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди

Яніна Соколова показала груди

Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди

Яніна Соколова показала груди

Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди

Яніна Соколова показала груди

Instagram Соколовой

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова знялася у пікантній фотосесії і показала фото в мережі.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Серьезно? Уже пятая новость про ее вымя.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сявка
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