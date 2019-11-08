"Самичка в леопарді": Соколова показала шикарні груди

Відома українська журналістка Яніна Соколова показала шикарну груди, одягнувши костюм з леопардовим принтом.

Фото підготовки до нового випуску свого шоу вона опублікувала в Instagram. "Чи готові до свіжого вечора? Самочка в жовтому леопарда і її тигри вже", – підписала фото Соколова.

Мережа привів у захват відвертий наряд журналістки і її форми.

"Яніна, ваша груди прекрасна", "Яся, яка ти красива", "коштовний камінь", "... я так і знав що сиськи все-таки малюють ... Ну не може бути у розумної дівчини таких привабливих цицьок", коментують користувачі знімки.

Яніна Соколова показала груди Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди Instagram Соколовой

Яніна Соколова показала груди Instagram Соколовой

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова знялася у пікантній фотосесії і показала фото в мережі.

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