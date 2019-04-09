"Самі здохнуть": ведуча з РФ розповіла про вбивство сина

Колишня ведуча програм "Час", "На добраніч, малюки!", "Пісня року" і "Блакитний вогник" Тетяна Судець розповіла про вбивство свого сина.

Він загинув у 24 роки, а його тіло знайшли тільки через місяць після смерті. Про це вона розповіла в програмі "Доля людини".

"Місяць я і до екстрасенсів ходила, скільки я всього робила. Одна моя подруга говорила, ніби бачить, що він їде на електричці кудись, а назад не бачить, щоб він їхав", — згадала Судець.

Не дивлячись на трагедію, їй доводилося виходити на роботу й посміхатися на камеру.

"Я це засвоїла на все життя. Що б не траплялося, як би погано не було, прийшла на роботу — значить, все повинно бути так, як треба. Робота є робота. Ніхто ніколи не дізнається, як мені було погано. У мене завжди все добре. І чим я веселіша, значить, тим мені гірше. Я посміхалася, посміхаюся і буду посміхатися", — говорить вона.

Диктор розповіла, що пізніше вбивць її сина знайшли.

"Їм дали по 15 років. Одного разу до мене підійшли чоловіки й кажуть: "Ми все про вас знаємо, давайте ми їх уб'ємо", — розповіла Судець.

Вона підкреслила, що не хотіла брати гріх на душу, тому відповіла, що нехай винні "самі здохнуть".

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