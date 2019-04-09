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"Самі здохнуть": ведуча з РФ розповіла про вбивство сина

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Колишня ведуча програм "Час", "На добраніч, малюки!", "Пісня року" і "Блакитний вогник" Тетяна Судець розповіла про вбивство свого сина.

Він загинув у 24 роки, а його тіло знайшли тільки через місяць після смерті. Про це вона розповіла в програмі "Доля людини".

"Самі здохнуть": ведуча з РФ розповіла про вбивство сина
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"Місяць я і до екстрасенсів ходила, скільки я всього робила. Одна моя подруга говорила, ніби бачить, що він їде на електричці кудись, а назад не бачить, щоб він їхав", — згадала Судець.

Не дивлячись на трагедію, їй доводилося виходити на роботу й посміхатися на камеру.

"Самі здохнуть": ведуча з РФ розповіла про вбивство сина

"Я це засвоїла на все життя. Що б не траплялося, як би погано не було, прийшла на роботу — значить, все повинно бути так, як треба. Робота є робота. Ніхто ніколи не дізнається, як мені було погано. У мене завжди все добре. І чим я веселіша, значить, тим мені гірше. Я посміхалася, посміхаюся і буду посміхатися", — говорить вона.

"Самі здохнуть": ведуча з РФ розповіла про вбивство сина

Диктор розповіла, що пізніше вбивць її сина знайшли.

"Їм дали по 15 років. Одного разу до мене підійшли чоловіки й кажуть: "Ми все про вас знаємо, давайте ми їх уб'ємо", — розповіла Судець.

Вона підкреслила, що не хотіла брати гріх на душу, тому відповіла, що нехай винні "самі здохнуть".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 квітня 2019 року в Москві у віці 88 років помер легендарний режисер Георгій Данелія. За своє життя він зняв безліч картин, які стали класикою радянського кінематографа. Син режисера пішов по його стопах, але життя Миколи Данелії виявилося коротким: він помер у віці 26 років.

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