Самбурська зважилася опублікувати відео з Монголом

Російська артистка Настасья Самбурська показала смішну сценку з відомим фріком Олегом Монголом, де він залицявся до неї, після чого кинув з дитиною.

Відео вона опублікувала 19 січня на своїй сторінці в Instagram.

Самбурська продовжила розвивати рубрику "Мати Міланки", в рамках якої сценками зі своєю неіснуючою дочкою висміює деяких матерів.

Вперше вона показала "Батька Міланки", яким став Олег Монгол.

На відео 32-річна артистка розповідала дитині про її схожість з батьком, як той залицявся до неї, готував сніданки, співав пісні, танцював, про "пристрасні" сварки, яким він був в ліжку, - паралельно демонструються досить малопривабливі сценки, як все відбувалося насправді.

"І більше я його, собаку, не бачила", - закінчує розповідь Самбурська.

За її словами, вона думала не публікувати це відео, але все ж вирішила поділитися ним з мільйонами своїх шанувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали, як інший блогер підірвав мережу кумедним вайном про жіночу дружбу і генофонд.

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