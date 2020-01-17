Співачка Настасья Самбурська змінила образ і відшила злих критиків.

Дискусія зав'язалася на сторінці Самбурської в Інстаграм.

Співачка повідомила, що дала інтерв'ю виданню "Домашний очаг" і показала фото для журналу, де вона в чоловічому костюмі і з короткою стрижкою.

"Це чий такий пацанчик?" - написала співачка у пості, коментуючи свій знімок.

При цьому Самбурська зазначила, що бачить себе не так, як її представила на обкладинці редакція видання.

"Дивно, звичайно, коли твій погляд на себе категорично не збігається з думкою редакції", - написала співачка.

У коментарі до неї прийшли критики:

"Відрости волосся, будь ласка, назад"

На що Самбурська відповіла з властивим їй гумором:

"З радістю. На якому місці віддаєте перевагу щоб відросло?"

Ще один випад:

"Серйозно? Золоті сережки з сірим костюмом? Я тебе благаю, поміняй свого дизайнера! Він же сліпий, очевидно!"

І жорстка відповідь Самбурської, яка послала критика куди подалі:

"Людина, яка не бачить різниці між стилістом і дизайнером, може сміливо їхати на своїх лижах далі, по травичці)"

Крім того, в топах коментарів обурення, що "Домашний очаг" взяв інтерв'ю саме у Самбурської, яка не одружена і якої немає дітей при її 32 роках:

"Дуже подобається Анастасія як актриса. Але, блеать, Домашній очаг від незаміжньої бездітної, все одно що бізнес-тренінг від бомжа".

На що Самбурська жартівливо парирувала:

"Для тих, хто мріє вирватися з цієї безодні (подалі від "очага", - ред.)".

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