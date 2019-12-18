Самбурська злила в мережу інтимне фото з сином Макаревича

Співачка Настасья Самбурська опублікувала досить інтимну фотографію з сином Андрія Макаревича Іваном.

Знімок вона розмістила 18 грудня 2019 року в сторіс Інстаграм.

"На час вступу до ГІТІС 2006 рік видералася на каленочкі однокурсника Івана Макаревича", - підписала фото Самбурська.

Настасья Самбурська і Іван Макаревич в 2006 році Інстаграм Настасії Самбурської

Колись ходили чутки про роман Самбурської і Івана Макаревича. Але сама ж співачка їх розвіяла, при цьому розповівши, як жила з Іваном в його квартирі і готувала там їжу.

"На першому курсі я потрапила в складну ситуацію. Мені, яка не москвичка, ніде було оселитися. І тоді Ваня пустив мене пожити в свою "двушку", поки підшукувала варіанти. Готувала нам обом їжу і тим платила за його доброту. Але роману у нас все-таки не було. Ми навіть сміялися на цю тему: як би виглядали, якби ходили парочкою. Я висока - 180 сантиметрів, а Ваня - невеликий, щупленький. Хоча перед очима вставав приклад Лоліти і Саші Цекало, і це виглядало кумедно" , - розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

Івану Макаревичу і Настасія Самбурській зараз по 32 роки.

Іван Макаревич актор і музикант. Про його другу половинку нічого невідомо.

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