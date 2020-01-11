Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео

Російська актриса Настасья Самбурська порадувала шанувальників гарячим відео, на якому засвітила пишні груди.

Так, відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала перед камерою у відвертому купальнику (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настасья Самбурська Фото: instagram/samburskaya

"Зустрілися якось дві мавпи. Увага! Міститься нецензурна лексика, приберіть дітей від екранів", — підписала з іронією публікацію Настасья. Зазначимо, що актриса обірвала зйомки ролика через те, що до неї в номер забралася мавпа.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали Самбурську компліментами.

Пропонуємо подивитися й на пікантні фото Настасьї Самбурської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Настасья Самбурська засвітила пишні груди Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська в пікантній фотосесії Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська у відвертому купальнику Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/samburskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!