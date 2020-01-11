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11 січня • оновлено в 03:18
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Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео

1.3т
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Російська актриса Настасья Самбурська порадувала шанувальників гарячим відео, на якому засвітила пишні груди.

Так, відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала перед камерою у відвертому купальнику (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Фото: instagram/samburskaya

"Зустрілися якось дві мавпи. Увага! Міститься нецензурна лексика, приберіть дітей від екранів", — підписала з іронією публікацію Настасья. Зазначимо, що актриса обірвала зйомки ролика через те, що до неї в номер забралася мавпа.

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Шанувальники зірки прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали Самбурську компліментами.

Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео
Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео
Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео
Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео
Напівгола Самбурська засвітила пишні груди: гаряче відео

Пропонуємо подивитися й на пікантні фото Настасьї Самбурської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Настасья Самбурська засвітила пишні груди

Настасья Самбурська засвітила пишні груди

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська в пікантній фотосесії

Настасья Самбурська в пікантній фотосесії

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська у відвертому купальнику

Настасья Самбурська у відвертому купальнику

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку"

Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/samburskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
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