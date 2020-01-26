Головна Новини
26 січня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Самбурська захотіла спалити артистів

767
Читати матеріал російською

Зірка серіалу "Універ" та співачка Настя Самбурська після інтимної процедури заявила, що у неї іноді з'являється бажання спалити інших артистів.

Таке зізнання Настасья зробила в Сторіс свого аккаунта в Інстаграм.

Виявляється, актрису і співачку зачіпає манера інших артистів декламувати вірші.

"Коли я чую, як артисти артистично читають вірші, мені хочеться їх спалити", - втомленим голосом сказала Самбурська.

Самбурська захотіла спалити артистів
Самбурська захотіла спалити артистів

"Випускникам театру фальші і награвання, факультету неприродності присвячується", - додала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома артистка Самбурська показала, як відкачує зайвий жир на попі.

Читайте також:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги