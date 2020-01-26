Самбурська захотіла спалити артистів

Зірка серіалу "Універ" та співачка Настя Самбурська після інтимної процедури заявила, що у неї іноді з'являється бажання спалити інших артистів.

Таке зізнання Настасья зробила в Сторіс свого аккаунта в Інстаграм.

Виявляється, актрису і співачку зачіпає манера інших артистів декламувати вірші.

"Коли я чую, як артисти артистично читають вірші, мені хочеться їх спалити", - втомленим голосом сказала Самбурська.

"Випускникам театру фальші і награвання, факультету неприродності присвячується", - додала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома артистка Самбурська показала, як відкачує зайвий жир на попі.

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