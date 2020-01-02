Самбурська висміяла голе фото відомої pluz-size моделі: мережа в гніві

Російська актриса Настасья Самбурська спародіювала голе фото вагітної американської plus-size моделі Ешлі Грем.

Так, на своїй сторінці в Instagram Самбурська опублікувала два знімки: одна фотографія – той самий відвертий кадр Грем, а друга – пародія російської актриси. На ній Настасья позує в такій самій позі, як і Ешлі.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

"Хочу підтримати Ешлі Грем! Адже це так красиво, бодіпозитивно і природно! Я розумію, що я ще на самому початку своєї модельної кар'єри size plus. Але це всього лише перший день відпустки, зі шведським столом! Так що чекаю багатомільйонні контракти! Розраховую на вашу підтримку, друзі!", – підписала фото Самбурська.

Голе фото Ешлі Грем, яке спародіювала Настасья Самбурська Instagram @ashleygraham

Втім, у коментарях прихильники не оцінили гумор актриси, і розкритикували такий вчинок зірки. На думку фанатів, пародія на Грем – це комплекси і заздрість.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська серйозно отруїлася засобом від застуди, яке купила в аптеці. Лікар сказав актрисі, що вона напоролася на підробку.

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