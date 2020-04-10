Самбурська різко висловилася про розлучення Прилучного

Марія Дідик люди 23:49, 10.04.2020 Оновлено: 00:08, 11.04.2020

Російська актриса Настасья Самбурська різко висловилася про колегу Агату Муценієце, яка повідомила про спалах агресії з боку свого чоловіка Павла Прилучного.

Вона заявила, що Муценієце піариться на своєму розлученні, пише "СтарХит".

"Як же ви задовбали піаритися на особистих відносинах і виносити на публіку. Розлучись і йди працювати, а то у всіх розведенок під одне заточення: винести на загальний огляд свої страждання і рекламу потім подорожче продавати. Що ж я, дурна, не розказала "страшні" подробиці свого розлучення. Зараз би в топі була. За янгола заміж виходила, а тут несподіванка?" – заявила Самбурська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.

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