Російська актриса Настасья Самбурська прокоментувала скандал навколо телеведучої Регіни Тодоренко, яку зацькували через слова про домашнє насильство.

Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала новий пост, в якому різко висловилася з приводу ситуації.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

Актриса закликала "не робити з мухи слона".

"Зацькували Тодоренко за те, що мала необережність висловитися зі своєю позицією. Підключилися жертви домашнього насильства! Мене били й значить я теж маю право висловитися, послухайте будь ласка?! Так ось, я вам про те, що коли тобі морду б'є чоловік, неважливо, ким він тобі доводиться, це пи*дець, якому немає виправдання! А коли ти виносиш мозок людині день у день, тижнями й роками, а в підсумку тобі максимум дали запотиличник, це не насильство! Це всього лише попередження про те, що чоловік теж людина і якщо ти чортова психопатка й не бачиш берегів, то ось тобі заспокійливе! Це не той випадок, про який потрібно писати в Instagram, викликати поліцію й звинувачувати блогерів, коли ти згвалтувала морально чужий мозок, а відбулася легким переляком!", – пише зірка.

"Ви подивіться на себе, як ви себе поводите! Це не солідарність, це бабська тупість! Від цього ваші чоловіки починають приходити з роботи пізно вночі, сидять за комп'ютером або пляшкою! Ніхто не говорить про випадки, коли ви хороша, а чоловік ваш хворий психопат! Просто не треба роздувати, робити з мухи слона!", – заявила Самбурська.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Топалов різко відреагував на скандал з його дружиною Регіною Тодоренко через висловлювання про домашнє насильство. Артист почав грубо відповідати фанатам у мережі.

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