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29 січня • оновлено в 23:30
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Самбурська посміхнулася і поділилася планами про прийдешні зміни

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Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська, яка раніше опублікувала ряд депресивних фотознімків, посміхнулася, і анонсувала ремонт у своїй квартирі.

У сторіс свого Instagram -аккаунта актриса натякнула, що на ремонт буде відведено велику кількість часу.

Самбурська посміхнулася і поділилася планами про прийдешні зміни

"Гурманю, паралельно обговорюючи новий дизайн – проект квартири. Ремонт завдовжки в життя", - додала Самбурська.

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська показала нову пікантну фотографію в мережі, після чого вступила у полеміку з передплатницею.

Крім того, співачка побувала на виставці робіт Сальвадора Далі і здивувала мережу своїм незвичайним макіяжем.

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