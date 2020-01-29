Самбурська посміхнулася і поділилася планами про прийдешні зміни

Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська, яка раніше опублікувала ряд депресивних фотознімків, посміхнулася, і анонсувала ремонт у своїй квартирі.
У сторіс свого Instagram -аккаунта актриса натякнула, що на ремонт буде відведено велику кількість часу.
"Гурманю, паралельно обговорюючи новий дизайн – проект квартири. Ремонт завдовжки в життя", - додала Самбурська.
Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська показала нову пікантну фотографію в мережі, після чого вступила у полеміку з передплатницею.
Крім того, співачка побувала на виставці робіт Сальвадора Далі і здивувала мережу своїм незвичайним макіяжем.
Читайте також:
Самбурська показала на фото, як відкачує жир на попі
Самбурська не змогла вибрати труси посексуальніше
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал