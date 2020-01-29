Самбурська посміхнулася і поділилася планами про прийдешні зміни

Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська, яка раніше опублікувала ряд депресивних фотознімків, посміхнулася, і анонсувала ремонт у своїй квартирі.

У сторіс свого Instagram -аккаунта актриса натякнула, що на ремонт буде відведено велику кількість часу.

"Гурманю, паралельно обговорюючи новий дизайн – проект квартири. Ремонт завдовжки в життя", - додала Самбурська.

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська показала нову пікантну фотографію в мережі, після чого вступила у полеміку з передплатницею.

Крім того, співачка побувала на виставці робіт Сальвадора Далі і здивувала мережу своїм незвичайним макіяжем.

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