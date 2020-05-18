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18 травня • оновлено в 13:57
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Самбурська подала до суду на Дробиша: в чому зірка звинувачує продюсера

5.9т
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Російська актриса Настасья Самбурська подала до суду на відомого російського продюсера й композитора Віктора Дробиша після того, як не змогла прославитися як співачка.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

utro.ru

Так, Самбурська звинувачує Дробиша в тому, що за майже чотири роки співпраці з продюсерським центром вона не змогла стати відомою співачкою. На думку зірки, продюсер вибирав їй неправильний репертуар і не займався її розкруткою.

У зв'язку з цим Настасья хоче розірвати договір і забрати всі свої пісні, без компенсації.

Віктор Дробиш

Віктор Дробиш

gazeta.a42.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Настасью Самбурську та її продюсера Віктора Дробиша подали до суду за крадіжку віршів. Поетеса Анастасія Рибачук заявила, що пісня Самбурської "Старая" – це її перероблений вірш під назвою "Мечта". Дівчина подала позов про порушення авторських прав і вимагає тепер стягнути з винуватців 1,5 млн рублів у суді.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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