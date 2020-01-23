Самбурська не змогла вибрати більш сексуальні труси

Актриса Настасья Самбурська розповіла, чому вона зволікає з пропозицією привітання з днем народження.
У сторіс свого Instagram -аккаунта зірка російських телесеріалів поділилася історією про те, як один з передплатників попросив її записати поздоровлення для іменинника в сексуальному вбранні. Самбурська воліла ігнорувати повідомлення, але пізніше пояснила, чому так вчинила.
"А я що ?! А я труси посексуальніше ніяк вибрати не можу", - пожартувала співачка.
Як повідомлялося раніше, Самбурська опублікувала смішне відео з відомим фріком Олегом Монголом.
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