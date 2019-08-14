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"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві

2.5т Читати матеріал російською

На російського музиканта Єгора Кріда накинулися в мережі через його пости про побиту співробітниками поліції дівчину на мітингу в Москві.

Так, артист недавно опублікував ролик на якому видно, як після масового зібрання під час затримання поліцейський вдарив дівчину кулаком в живіт. Пізніше співак розмістив на своїй сторінці вInstagram фото з постраждалою і висловив їй слова підтримки.

"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
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Спасибі всім, хто залишився небайдужим в ситуації, яка сталася з Дариною Сосновської. Завдяки вам і вашому сприянню цей випадок не залишився непоміченим і до його вирішення підключилося велика кількість людей. Особистість "поліцейського", який завдав удару Даші не тільки фізичний, а й моральний ще не встановлена, але робота ведеться. Вчора мені вдалося особисто познайомитися з Дашею і дізнатися обставини, які відбулися в той день до відео і після. Я щиро співчуваю цій дівчині, яка не побоялася заступитися за людину, який представляє загрози для суспільства, за що поплатилася сильним ударом в грудну клітку і по голові. Вчора в лікарні лікарі нам повідомили діагноз - забій м'яких тканин голови і струс головного мозку. Прошу всіх ЗМІ не атакувати її телефонними дзвінками, а дати побути в спокої для відновлення.

Публікація від Єгор Крід | #HeartBreakKid (@egorkreed)

"Бл*ть, побачив цю жесть в YouTube і не можу пройти повз цього піз**цю! Яким треба бути виродком, щоб вдарити під дих слабку стать. Взагалі наплювати, що вона зробила, таке просто не повинно, с*ка, відбуватися! Я дуже сподіваюся, що на це звернуть увагу, його знайдуть, покарають і йому це все таки не зійде з рук", - написав кілька днів тому Єгор Крід.

Бл * ть ... побачив цю жесть в Ютубі і не можу пройти повз цього п * здец! Яким треба бути виродком, щоб вдарити під дих слабка стать. Взагалі наплювати, що вона зробила, таке просто не повинно сука відбуватися! Я дуже сподіваюся, що на це звернули увагу, його знайдуть, покарають і йому це все таки не зійде з рук !!! Я вже особисто подав запит і мені пообіцяли його знайти! Якщо у когось є будь-яка інформація хто цей "поліцецскій", і ПІБ Дівчата надішліть мені в direct. Ps Так як майже будь-яке моє дію або рішення привертає увагу громадськість і активно обговорюється, то постараюся направити це в потрібне русло і привернути увагу до цього максимальна к-ть людей. Можете херачіт мене далі, ваше право, АЛЕ повз ЦІЙ ситуації з насильством я проходити не буду, просто боляче на це дивитися ...

Публікація від Єгор Крід | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Багато шанувальників Кріда негативно відреагували на це. Вони почали заявляти, що вона сама винна і поліція просто так не застосовує силу.

"Просто так ніколи не будуть бити! Значить вона робила щось проти влади або ображала, в решті решт, вона пішла туди сама", "Сама винна", "Я вважаю сама винна, нічого ходити там де мітинги. Людям робити нема чого, шукають драйву ось і знаходять. Поліцейські зобов'язані розганяти", - пишуть в мережі.

"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві
"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Єгор Крід
Місце
Росія Москва
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