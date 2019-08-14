"Сама винна!" На Кріда накинулися через побиту копами дівчину в Москві

На російського музиканта Єгора Кріда накинулися в мережі через його пости про побиту співробітниками поліції дівчину на мітингу в Москві.

Так, артист недавно опублікував ролик на якому видно, як після масового зібрання під час затримання поліцейський вдарив дівчину кулаком в живіт. Пізніше співак розмістив на своїй сторінці вInstagram фото з постраждалою і висловив їй слова підтримки.

"Бл*ть, побачив цю жесть в YouTube і не можу пройти повз цього піз**цю! Яким треба бути виродком, щоб вдарити під дих слабку стать. Взагалі наплювати, що вона зробила, таке просто не повинно, с*ка, відбуватися! Я дуже сподіваюся, що на це звернуть увагу, його знайдуть, покарають і йому це все таки не зійде з рук", - написав кілька днів тому Єгор Крід.

Багато шанувальників Кріда негативно відреагували на це. Вони почали заявляти, що вона сама винна і поліція просто так не застосовує силу.

"Просто так ніколи не будуть бити! Значить вона робила щось проти влади або ображала, в решті решт, вона пішла туди сама", "Сама винна", "Я вважаю сама винна, нічого ходити там де мітинги. Людям робити нема чого, шукають драйву ось і знаходять. Поліцейські зобов'язані розганяти", - пишуть в мережі.

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