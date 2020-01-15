"Найспокійніша людина на Землі": мережу підкорило відео з британцем під час бійки

У мережі стало вірусним відео з британцем Крісом Поллом, який зберігав непорушний спокій під час бійки в закусочній, де він вечеряв.

Ролик опублікувала у себе в Twitter користувачці з ніком Beth Deakin, яка стала очевидцем бійки. Конфлікт стався в в закусочній "Кебаби Кена" в місті Портсмут.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY - Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) 11 січня 2020 р

Один з відвідувачів вирішив з'ясувати стосунки з персоналом закладу, зав'язалася бійка. Спокій зберіг тільки хлопець за столом. Він продовжував сидіти на місці, доїдаючи кебаб з чіпсами і слухаючи музику в навушниках. Як з'ясувалося згодом, його звати Кріс Полл.

За кілька днів відео набрало вже 20 мільйонів переглядів і масу коментарів. Також деякі відвідувачі почали створювати меми з Поллом, якого вже прозвали "найспокійнішою людиною планети".

Dude just kept eating pic.twitter.com/uzOw6d5bPP - Tolete (@kevintwists) 11 січня 2020 р

"Цей хлопець думає про своє"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дубліні в зоопарку тигр накинувся на дитину, яка перебувала за скляною перегородкою. Це відео теж стало вірусним.

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