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15 січня • оновлено в 03:14
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"Найспокійніша людина на Землі": мережу підкорило відео з британцем під час бійки

1.2т
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У мережі стало вірусним відео з британцем Крісом Поллом, який зберігав непорушний спокій під час бійки в закусочній, де він вечеряв.

Ролик опублікувала у себе в Twitter користувачці з ніком Beth Deakin, яка стала очевидцем бійки. Конфлікт стався в в закусочній "Кебаби Кена" в місті Портсмут.

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Один з відвідувачів вирішив з'ясувати стосунки з персоналом закладу, зав'язалася бійка. Спокій зберіг тільки хлопець за столом. Він продовжував сидіти на місці, доїдаючи кебаб з чіпсами і слухаючи музику в навушниках. Як з'ясувалося згодом, його звати Кріс Полл.

За кілька днів відео набрало вже 20 мільйонів переглядів і масу коментарів. Також деякі відвідувачі почали створювати меми з Поллом, якого вже прозвали "найспокійнішою людиною планети".

"Найспокійніша людина на Землі": мережу підкорило відео з британцем під час бійки

"Цей хлопець думає про своє"

"Найспокійніша людина на Землі": мережу підкорило відео з британцем під час бійки
"Найспокійніша людина на Землі": мережу підкорило відео з британцем під час бійки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дубліні в зоопарку тигр накинувся на дитину, яка перебувала за скляною перегородкою. Це відео теж стало вірусним.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Місце
Великобританія
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