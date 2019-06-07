Сам не дихає: стан госпіталізованого Алібасова різко погіршився

Стан відомого російського продюсера Барі Алібасова, який отруївся токсичною рідиною і перебуває у важкому стані, різко погіршився.
У ЗМІ з'явилася інформація, що артист перестав дихати самостійно. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, пише Telegram-канал Mash.
72-річний Алібасов перебуває у стані медикаментозної коми. Лікарі НДІ ім. Скліфосовського розповіли, що складно робити якісь прогнози щодо його стану.
Барі Алібасов
Комсомольская правда
Інші подробиці поки не повідомляються.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але зараз хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
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