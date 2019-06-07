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Сам не дихає: стан госпіталізованого Алібасова різко погіршився

1.1тЧитати матеріал російською

Стан відомого російського продюсера Барі Алібасова, який отруївся токсичною рідиною і перебуває у важкому стані, різко погіршився.

У ЗМІ з'явилася інформація, що артист перестав дихати самостійно. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, пише Telegram-канал Mash.

72-річний Алібасов перебуває у стані медикаментозної коми. Лікарі НДІ ім. Скліфосовського розповіли, що складно робити якісь прогнози щодо його стану.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Комсомольская правда

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Інші подробиці поки не повідомляються.

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