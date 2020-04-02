Російський співак Лев Лещенко, який потрапив до лікарні з коронавірусом, вперше після госпіталізації звернувся до шанувальників.

Так, артист подякував усім, хто підтримав його флешмобом і виконав пісню "Надежда". А також зазначив, що скоро ситуація з COVID-19 покращиться. Про це Лещенко написав на своїй сторінці в Instagram.

Лев Лещенко Фото: instagram/leshchenko_lv

"Дорогі друзі, хочу сказати величезне дякую всім, хто взяв участь в пісенному домашньому флешмобі "Надежда". Це потрібно й тим, хто залишився сам на сам зі своєю хворобою. Вірте, ми всі скоро вилікуємося, цей світ зміниться для кожного з нас, а цінності нарешті придбають істинний сенс. Мистецтво, музика та вірші, завжди були душею нашого народу, а пісня особливим способом об'єднувала всіх нас, вселяючи любов, віру та надію. Тому заспіваймо", – висловився співак.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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