Відома голлівудська актриса мексиканського походження, 53-річна Сальма Хайєк оприлюднила фото, на якому вона показала, як виглядала до фарбування волосся і після.

На кадрах у Instagram зірки кіно видно сивину й природню красу, адже вона показала і обличчя без макіяжу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця новини).

"В очікуванні повторних зйомок мені нарешті довелося пофарбувати коріння", – підписала Хайєк знімок.

На фото "після" акторка вже з макіяжем. Її зовнішність прикрасила світло-рожева помада, рум'яна та туш.

Instagram Сальми Хайєк

"Ви така прекрасна!", "Серйозна", "До – краще, ніж після", – написали у коментарях користувачі мережі.

Скріншот з Instagram-сторінки Сальми Хайєк

Як повідомляв OBOZREVATEL, дещо раніше 53-річна Сальма Хайєк вразила пікантним фото.