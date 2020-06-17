Сальма Хайєк без макіяжу показала сиве волосся. Фото
Instagram Сальми Хайєк
Відома голлівудська актриса мексиканського походження, 53-річна Сальма Хайєк оприлюднила фото, на якому вона показала, як виглядала до фарбування волосся і після.
На кадрах у Instagram зірки кіно видно сивину й природню красу, адже вона показала і обличчя без макіяжу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця новини).
"В очікуванні повторних зйомок мені нарешті довелося пофарбувати коріння", – підписала Хайєк знімок.
На фото "після" акторка вже з макіяжем. Її зовнішність прикрасила світло-рожева помада, рум'яна та туш.
Instagram Сальми Хайєк
"Ви така прекрасна!", "Серйозна", "До – краще, ніж після", – написали у коментарях користувачі мережі.
Скріншот з Instagram-сторінки Сальми Хайєк
Як повідомляв OBOZREVATEL, дещо раніше 53-річна Сальма Хайєк вразила пікантним фото.