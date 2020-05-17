Сафронов порізав палець і отримав 320 тисяч доларів

Російський художник Нікас Сафронов порізав палець об консервну банку з-під шпротів і після трьох операцій і тривалого лікування отримав 320 тисяч доларів від страхової компанії.

Про це Сафронов розповів в ефірі програми "Секрет на мільйон". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нікас Сафронов

За словами художника, він порізав палець вже після того, як викинув порожню банку і спробував утрамбовувати сміття у відрі, "щоб увійшло більше", після чого пошкодив палець, який через деякий час запалився.

Художник уточнив, що палець врятували, однак кістки не зійшлися, через що він більше не гнеться. Сафронов зазначив, що застрахував руки, очі і життя на загальну суму в мільйон доларів. Він щорічно платить за страховку близько 23 тисяч доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський художник Нікас Сафронов в день свого народження потрапив в серйозне ДТП в центрі Москви.

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