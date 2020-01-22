"Нарешті прибрали м**ака": Садальський розніс російського міністра, вигнаного Путіним

Російський актор Станіслав Садальський прокоментував відхід Володимира Мединського з посади міністра культури РФ.

Так, він опублікував пост на особистій сторінці в Instagram, в якому написав, що це найкращий подарунок, який їхній президент Володимир Путін міг зробити.

Станіслав Садальський та Володимир Мединський

"Це найкращий подарунок, який Володимир Володимирович міг зробити для нас! Нарешті прибрали цього м**ака, я думав, він нескінченний, як його тупість", – висловився Садальський.

Також зазначимо, що артист був у захваті від того, що тепер міністерство культури буде очолювати керівник департаменту кіно Ольга Любимова. Садальський назвав її призначення "російським тріумфом".

Ольга Любимова Фото: rg.ru

"Господи, яка приголомшлива новина! Путін призначив міністром культури РФ Ольгу Любимову, яка займала пост глави департаменту кіно Мінкультури. Ольга – правнучка великого російського актора Василя Качалова, донька Маші Шверубовіч, подруги моєї театральної юності в "Современнике", з якою пов'язані найкращі спогади. Зовсім трохи не дожила Машенька до сьогоднішнього тріумфу. Не тільки Олиного, а нашого, російського! Загалом, вітаю всіх нас" – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Олена Малишева нарвалася на жорстку критику з боку актора Станіслава Садальського. Він образив любительку нетрадиційних методів в медицині за заклик підняти пенсійний вік в РФ.

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